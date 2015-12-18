Депутат назвав основні результати роботи Мінагропроду

Мінагропрод є одним із небагатьох центральних органів виконавчої влади, який обрав дієву модель розвитку державних підприємств, а саме – їх приватизацію.

Про це заявив народний депутат, член фракції «Самопоміч» Андрій Журжій в інтерв’ю ІА «LATIFUNDIST», оцінюючи роботу відомства та міністра Олексія Павленка протягом 2015 року, повідомляє прес-служба міністерства.

«Cеред результатів роботи міністерства відзначу наведення порядку із державними підприємствами. Мінагропрод – одне із небагатьох відомств, які реально готують підконтрольні компанії до приватизації і передачі до Фонду держмайна», - сказав народний обранець.

Окрім того, Журжій відмітив, що впродовж року аграрним відомством були здійснені вагомі кроки у напрямі дерегуляції аграрного бізнесу, також велася потужна робота щодо залучення нових інвестицій в галузь та відкриття нових ринків.

«Щодо дерегуляції, представники аграрної галузі сьогодні відзначають, що міністерством в результаті прийнятих змін значно спрощено шлях для залучення інвестицій. Також дерегуляційні заходи сприяли тому, що українські аграрії та товаровиробники отримали доступ на нові ринки збуту продукції. Відтак, вважаю, що діяльність міністра аграрної політики Олексія Павленка і загалом міністерства протягом року є досить успішною», - наголосив народний депутат.