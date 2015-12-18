Українські аграрії завершили збір урожаю 2015 року – намолотили 61 мільйон тонн зерна

Українські аграрії завершили збір урожаю 2015 року, на 18 грудня вони намолотили 61,1 млн тонн зернових з площі 14,6 млн га при врожайності 41,9 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, триває збирання кукурудзи, якої намолочено 23,2 млн тонн з площі 4,07 млн га при прогнозі 4,09 млн га.

Найбільший вал зерна намолочено в Полтавській (5,2 млн тонн), Харківській (4,5 млн тонн) і Дніпропетровській областях (4 млн тонн). Найвищу врожайність зернових зафіксовано у Черкаській області (60,3 ц/га).

Зяблевий обробіток ґрунту проведено на площі 13,4 млн га (96% від прогнозу), в тому числі глибоку оранку – на 810 тис. га (117%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, на 11 грудня українські аграрії намолотили 60,7 млн тонн зернових з площі 14,56 млн. га. Станом на 11 грудня тривало збирання кукурудзи, якої було намолочено 22,9 млн тонн з площі 4 млн га.

У 2015 році валовий збір зернових прогнозувався на рівні 59,5-60 млн тонн. За даними Державної служби статистики, пшениці цього року зібрано 27,3 млн тонн, ячменю – 8,6 млн тонн, ріпаку – 1,77 млн тонн, зернобобових – 527,7 тис. тонн. Крім того, аграрії завершили збирання сої, зібравши 3,8 млн тонн з площі 2,1 млн га.