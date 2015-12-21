Під ембарго РФ потрапили українська сільгосппродукція, сировина та продовольство (документ)

Росія забороняє з 1 січня 2016 року ввезення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Україна.

Про це йдеться в постанові уряду РФ, опублікованій на офіційному сайті кабінету міністрів РФ.

"З 1 січня 2016 року вводиться заборона на ввезення до Росії сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Україна", — йдеться в пояснювальній записці до документа.

В уряді РФ також відзначають, що "прийняте рішення спрямоване на поширення спеціальних відповідних економічних заходів щодо України".

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що після вступу в дію економічній частині Угоди про асоціацію Україна-ЄС Росія має намір ввести з 1 січня 2016 року ембарго щодо продовольчих товарів з України. Крім того, з 1 січня буде припинено дію зони вільної торгівлі з РФ, за умовами якої українські товари надходили на територію Росії за нульовою ставкою митного тарифу. З нового року тариф для українських товарів буде в середньому 6%.

Прийняті раніше (у серпні 2014 і в червні 2015) постанови уряду РФ передбачали, що заборона на ввезення до Росії сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Україна, застосовується "з дня набрання чинності пунктом 1 постанови уряду від 19 вересеня 2014 "Про введення ввізних мит щодо товарів, країною походження яких є Україна", але не пізніше 1 січня 2016 року.

Довідка УНІАН. За даними Кабміну, українські аграрії в 2015 році істотно диверсифікували ринки збуту своєї продукції і знизили аграрний експорт в Росію до 2% від загального обсягу агроекспорту країни. У Кабміні зазначили, що диверсифікація продовольчих ринків допоможе подолати російське ембарго.