Держлісагентство змінило критерії конкурсного відбору керівників

Державне агентство лісових ресурсів України змінило критерії конкурсного відбору керівників держпідприємств і облуправлінь.

Про це заявив голова відомства Олександр Ковальчук, підбиваючи підсумки 100 днів роботи на посаді, повідомляє прес-служба Держлісагентства.

Зокрема, скасовано обов'язковий стаж роботи в галузі і профільну освіту.

Через ці формальні вимоги деякі гідні кандидати не подали документи, зазначають у повідомленні.

«Враховуючи сильну корупційну складову, часто наявність у людини досвіду роботи в галузі швидше аргумент «проти», ніж «за». Тепер будь-який громадянин України з дипломом і успішним управлінським досвідом може претендувати на ту чи іншу посаду. Лісове господарство відкрите для нових кадрів», — сказав Ковальчук.

Зі свого боку начальник кадрового забезпечення Мінагропороду Ірина Гнутова повідомила, що для максимальної кількості претендентів конкурси широко анонсуються, вакансії розміщуються на національних сайтах з працевлаштування. Переможців визначає журі у складі незалежних експертів, рекрутерів, громадських діячів і представників профільного міністерства. На засідання комісії запрошують ЗМІ.

«Разом з новими співробітниками залишаться працювати і досвідчені фахівці. Однак лише ті, хто готовий працювати по-новому і націлені на результат. Я ініціював підписати меморандум з профспілками, у якому зафіксувати кількість працівників і ввести мораторій на їх звільнення. Більше того, ми готові говорити про збільшення зарплат у деяких регіонах країни», — заявив голова агентства.