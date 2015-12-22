Україна збільшила експорт зернових майже на 20%

Українські аграрії до 22 грудня з початку 2015-2016 маркетингового року (МГ, липень 2015 – червень 2016) експортували 20 мільйонів тонн зернових, що на 18% перевищує аналогічний показник минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника глави відомства Владиславу Рутицкую.

"На сьогодні вже експортовано 20 мільйонів тонн, що на 18% перевищує аналогічний показник минулого сезону. Це означає додаткові валютні надходження в країну", - цитує Рутицкую прес-служба.

Заступник міністра зазначила, що в поточному сезоні Україна розраховує поставити на зовнішні ринки близько 36 мільйонів тонн зернових із зібраних минулого року понад 61 мільйон тонн.

Читайте такожУкраїна з початку року експортувала агропродукції майже на $12 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії завершили збір урожаю зернових 2015 року з результатом 61,1 мільйона тонн з площі 14,6 мільйона гектарів.

У минулому сезоні Україна експортувала 34,8 мільйона тонн зернових.

Читайте такожУкраїна нарощує аграрний експорт в Азію в умовах триразового падіння поставок до РФ

19 листопада Мінагропрод підписав меморандум з зернотрейдерами щодо максимальних обсягів експорту та запланованих поквартальних поставок на зовнішні ринки для забезпечення продовольчої безпеки в країні.