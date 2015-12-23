Податковий комітет проголосував проти пропозиції Мінфіну змінити ставки акцизу на тютюн

За словами учасників засідання, комітет не підтримав ні пропозицію збільшити тільки адвалорну ставку (нараховується сьогодні на сигарети дорожче 16 грн), ні тільки специфічну ставку (нараховується на сигарети до 16 грн за пачку).

«Мінфін запропонував таку комбінацію ставок, за якої бюджет втрачає гарантовані надходження так званого мінімального акцизу», - коментує економіст Валерій Воротін.

Експерт зазначає, що з 2008 року в Україні діє правило, що незалежно від того скільки коштують сигарети, бюджет повинен отримати певну суму акцизу.

«Сьогодні – це як мінімум 6 грн 8 коп. з кожної пачки. Мінфін запропонував скасувати, по суті, це правило своєю пропозицією. За його ставок – бюджет буде отримувати не гарантований мінімальний акциз, а в основному адвалорний акциз – який залежить від того, яку ціну захочуть поставити виробники сигарет. Саме проти такої невизначеності і проголосували депутати», - говорить Воротін.

На вечірньому засіданні Ради голова комітету Ніна Южаніна заявила, що депутати проголосували проти пропозиції Мінфіну.

«За результатами консультацій фракцій прийнято рішення індексувати на рівень до 40% специфічну ставку. Зміни на один процентний пункт адвалорної ставки будуть розглянуті вже в 2016 році при підготовці нового Податкового кодексу. А з 1 січня буде запущений податковий механізм запобігання продажу сигарет дешевше за 17 гривень за пачку. Такий підхід забезпечить 29 млрд грн акцизних надходжень, 9 млрд грн ПДВ і до 2 млрд грн роздрібного акцизу», - сказала голова комітету Ніна Южаніна.