Кримська "Масандра" готує "відповідь" на нові санкції США

Кримське підприємство «Масандра» готує відповідь на введення Мінфіном США нових санкцій проти Росії, передають "Новини Криму".

Як заявила гендиректор підприємства Яніна Павленко, «Масандра» відповість зростанням обсягу виробництва. «Хто може постраждати від санкцій, так це шанувальники нашого знаменитого вина, які живуть у різних куточках світу. А для нас сьогодні відкрит величезний ринок Росії, ми працюємо, ми розвиваємося. Так що наша відповідь на санкції – це збільшення обсягу виробництва», – сказала вона.

Читайте такожСША ввели нові санкції проти РосіїПавленко наголосила, що «Масандра» – споконвічно російське підприємство. «У наступному році славнозвісним підвалам нашого підприємства, які задумувалися як головні винні підвали Російської Імперії, виповнюється 122 роки. І ніякі санкції цю історію не перепишуть», – додала вона.

У той же час начальник кримського управління справами президента Росії Олег Подолько («Масандра» знаходиться у віданні управління справами президента РФ) вважає, що «санкції, звісно, користь не приносять», однак «вплинути на плани щодо роботи підприємства не зможуть».

США 22 грудня посилили санкції проти 34 фізичних і юридичних осіб за дії Російської Федерації в Україні, а також ввели нові. Під них потрапили «ПАТ «Масандра», «Ялтинська кіностудія», «Азовський лікеро-горілчаний завод», компанія з виробництва шампанського «Новий світ», санаторій «Нижня Ореанда», кримська компанія «Універсал-авіа».

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Російською Федерацією в березні 2014 року самопроголошена влада півострова націоналізувала понад 150 кримських підприємств як державної, так і приватної форми власності.

В окупованому Росією Криму розташовані 23 державних підприємства, які знаходяться у сфері управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. Серед них - виробники вина «Массандра», «Магарач» і «Новий світ».