Питання тютюнових акцизів викликає найбільше суперечок у держбюджеті - Українська аграрна асоціація

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив заступник голови "Української аграрної асоціації", економічний експерт Мар'ян Заблоцький.

"Щодо більшості питань був знайдений компроміс. Наприклад, в аграрній галузі, де до останнього велися суперечки. Комітет підтримав пропозиції Кабміну і частково представників аграрного ринку, залишивши фіксований сільськогосподарський податок. У той же час, скасовується спеціальний режим оподаткування для аграріїв і поновлюється відшкодування ПДВ", - зазначив Заблоцький, коментуючи останнє засідання комітету, на якому були присутні представники уряду і учасники ринку.

За словами експерта, найбільше нерозуміння викликає питання акцизів на тютюнові вироби.

"Був досягнутий компроміс щодо акцизів на алкоголь. А ось питання тютюнових акцизів - єдине, яке голова комітету Южаніна запропонувала виставити на розгляд парламенту, - уточнив Заблоцький. - Суперечку викликає акциз в частині адвалорної ставки (ставка у відсотках до ціни), яку пропонують підняти вперше за кілька років. Це вигідно тільки одній групі учасників ринку - виробникам дешевих сигарет. Для бюджету це не вигідно, особливо якщо врахувати, що зараз на ринку відбуваються цінові війни - тютюнові компанії наввипередки знижують ціни для збільшення продажів. Позиція Южаніної - залишити адвалорну ставку на колишньому рівні, Мінфін проти. Зрозуміло, скільки можна отримати податку з тисячі пачок сигарет за специфічною ставкою - це конкретна сума. А нарахування відсотка від ціни - це дуже специфічний сегмент. Підвищення адвалорної ставки просто зробить дешеві сигарети більш привабливими для виробників".

На питання, чи не загрожує відсутність взаєморозуміння між представниками Кабміну та профільного парламентського комітету щодо тютюнових акцизів прийняттю державного бюджету на 2016 року, він сказав:

"Думаю, ще багато питань будуть обговорюватися. Але поки що саме питання щодо акцизів на тютюнові вироби - єдине з обговорюваних, яке Южаніна винесла на розгляд парламенту".

Нагадаємо, питання акцизів на алкоголь і тютюнові вироби, обговорювалося на засіданні міжвідомчої робочої групи ще у п'ятницю, 18 грудня. Тоді запропоноване Міністерством фінансів підняття адвалорної ставки на тютюн також не знайшло підтримки з боку депутатів і експертів.