Частка готових харчових продуктів в українському експорті становить всього 6,4%

Частка готових харчових продуктів в українському експорті у січні-жовтні 2015 року становила 6,4% проти 5,8% в аналогічному періоді минулого року, повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства Владислава Рутицька на своїй сторінці в Facebook.

«Є позитивна тенденція: в період із січня по жовтень цього року зросла частка готових харчових продуктів в загальному балансі експорту. На них припадає вже 6,4% від усього українського експорту. Якщо ми візьмемо аналогічний період минулого року, то ця цифра становить 5,8%, а в 2013 році - 5,5%», - написала вона.

Рутицька зазначила, що в подальшому аграрний сектор демонструватиме більш високі показники.

«Ситуація розвиватиметься в бік збільшення експорту українських готових продуктів харчування. Перед нами відкриваються дуже великі ринки Китаю і ЄС. І впевнена, що наші агровиробники та експортери знайдуть там свою нішу», - зазначила заступник міністра.

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Довідка УНІАН. За останніми даними Державної служби статистики, у січні-жовтні 2015 року експорт товарів з України становив 31,342 млрд дол., а в аналогічному періоді минулого року – 45,969 млрд дол. Обсяги поставок готової харчової продукції за кордон за 10 місяців поточного року знизилися до 2 млрд дол. з 2,67 млрд дол. роком раніше. Обсяг експорту аграрної продукції, виробленої в Україні, за 10 місяців цього року становив 11,6 млрд дол. проти 13,7 млрд дол. у січні-жовтні 2014 року.