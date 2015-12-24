Росія з нового року буде знищувати українські та турецькі продукти

У Росії з 1 січня продукція з Туреччини і України, яка незаконно потрапила на територію країни, буде знищуватися.

Про це заявила керівник Росспоживнагляду Анна Попова, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Будь-яка продукція, яка не відповідає вимогам, утилізується, це відбувалося завжди. Жодної новели тут немає", - сказала Попова.

Як саме будуть знищуватися товари, голова відомства не уточнила.

"Це питання сьогодні визначається і вирішується, але не важливо, яким чином вона буде утилізована - головне, щоб продукція не поступала до країни", - сказала Попова.

Вона уточнила, що вилучати з магазинів українські та турецькі товари, ввезені до 1 січня, не будуть.

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Як повідомляв УНІАН, 21 грудня прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що після набуття чинності економічної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС Росія введе з 1 січня 2016 року ембарго щодо продовольчих товарів з України. Під ембарго РФ потраплять українська сільгосппродукція, сировину і продовольство.

1 грудня уряд РФ опублікував перелік турецьких продуктів, які заборонено імпортувати до Росії. У список потрапили овочі, фрукти, а також м'ясо птиці і сіль.

28 листопада президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення санкцій проти Туреччини. Причиною став інцидент зі збитим біля сирійсько-турецького кордону російським військовим літаком Су-24.

29 липня Путін підписав указ про знищення санкційної продукції. Перша партія продуктів була знищена 6 серпня.

Продуктове ембарго було введено в 2014 році у відповідь на санкції країн Заходу через анексією Криму Росією і конфлікт на сході України.

За даними аналітичного центру при російському уряді, ембарго призвело до різкого стрибка цін і зниження якості продукції.