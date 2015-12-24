Засновник компанії "Чумак": "У Європі людина настільки впевнена у соцгарантіях, що втрачає прагнення рухатися вперед"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав засновник одного з найбільших вітчизняних виробників продуктів харчування - компанії "Чумак" Карл Стурен.

Згадуючи про старт бізнесу в Україні, Карл Стурен зазначив, що особливих крадіжок на рівні звичайних людей не було. На його думку менталітет українців не найскладніший. "Українці працьовиті. Вони досить відкриті, хочуть змін на краще. У європейських країнах люди більш розпещені. Там людина настільки впевнена в соціальних гарантіях, що втрачає прагнення рухатися вперед", - сказав бізнесмен.

Відповідаючи на питання про те чи помітні якісь зміни для бізнесу за останні два роки в Україні, Карл Стурен відповів, що "міністр економіки Айварас Абромавічус намагається спростити правила для бізнесу. Були задекларовані добрі наміри, але...". "Ви навряд чи знайдете багато бізнесменів, які скажуть: так, супер, реформи пішли! На жаль, цього немає. В Україні найбільш кардинальна проблема - це корупція. І, як сказав посол США в минулому році, пора перестати звалювати невдачі України на російські танки. Російські танки - це жахливо, але головна причина поганого стану економіки України - все-таки корупція", - зазначив Карл Стурен.

Повний текст інтерв'ю Карла Стурена читайте у випуску журналу "Новое время" 25 грудня.