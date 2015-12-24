Держдума РФ задля "здоров'я нації" та бюджету задумалася про податок на чіпси і колу

Депутат Держдуми від "Справедливої Росії" Олег Міхєєв вніс на розгляд законопроект, яким пропонується ввести акцизи на шкідливу їжу - чіпси і газовану воду, передає ТАСС.

У разі прийняття ініціативи, 100-грамова пачка чіпсів може подорожчати як мінімум на 12 рублів, а стандартна дволітрова пляшка газованої води - на 30 рублів (1 долар - приблизно 70 рублів).

Читайте такожУ Держдумі РФ пропонують ввести санкції проти Coca-Cola, Visa, MasterCard та інших гігантівУ тексті вказані окремі характеристики газованих напоїв, чіпсів, перевищення яких призведе до стягування акцизу. Виходячи з них, законопроект, у разі прийняття, торкнеться насамперед закордонних виробників газованої води ("Кока-Кола", "Пепсі"), але не російських - через декілька знижений вміст цукру у вітчизняних напоях (наприклад, "Байкал"). При цьому Міхєєв звернув увагу, що запропоновані ставки акцизу менше аналогічних, прийнятих (або запропонованих до приймання) в європейських державах.

Парламентарій послався на досвід Данії, де обклали додатковим податком в €2,15 кожен кілограм масла, жирного м'яса, піци та іншої їжі швидкого приготування і напівфабрикатів високого ступеня готовності. Так званий "податок на чіпси" існує в Угорщині, аналогічна податкова політика проводиться і в ряді інших держав Європи та Азії, додав він.

"Введення таких зборів викличе підвищення ціни на пачку чіпсів або пляшку газованої води, що допоможе знизити їх споживання. Адже люди часто розцінюють чіпси і лимонад як дешевий засіб перекусити - хай вони побачать, що дешевше купити тарілку супу в їдальні, це піде на користь здоров'ю нації", - заявив Міхєєв.

Крім того, він розраховує, що федеральний бюджет отримає додаткові доходи вже в 2016 році. "Мова може йти про великі суми: Данія при введенні шкідливих акцизів отримала додатково 300 млн євро, Фінляндія - 100 млн. А у нас населення більше, відповідно, і обсяги продажів розрізняються", - нагадав він.

"Нашому бюджету в кризу ці гроші потрібні як повітря, адже в бюджеті на 2016 рік ми вже скоротили витрати на охорону здоров'я на 8%. Буде розумно і справедливо, якщо доходами від торгівлі шкідливою їжею хоча б покрити шкоду, заподіяну здоров'ю нації", - підкреслив депутат.