Росія заборонила імпорт української свинини

Заборона, зокрема, передбачає ембарго на ввезення живих свиней / Фото УНІАН

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Россільгоспнагляду.

Зазначається, що заборона передбачає ембарго на ввезення живих свиней, їхнього генетичного матеріалу, свинини і сирих свинячих м'ясопродуктів, м'яса від диких кабанів, рогокопитної і шкіряної, кишкової сировини, щетини, готової продукції, що містить у своєму складі свинину, мисливських трофеїв, а також і всіх видів кормів і кормових добавок для свиней.

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Россільгоспнагляд назвав причиною заборони "ситуацію в Україні щодо африканської чуми свиней, яка свідчить про поширення вірусу в дикій фауні, а також ненадання вичерпної інформації щодо ситуації з АЧС на території різних регіонів України".

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що після набуття чинності економічної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС Росія введе з 1 січня 2016 року ембарго щодо продовольчих товарів з України. Під ембарго РФ потрапили українська сільгосппродукція, сировина і продовольство.