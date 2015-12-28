На Хмельниччині аграрії перекрили дороги, протестуючи проти податкових змін

На Хмельниччині сьогодні з 10:00 понад тисячу аграріїв перекрили дороги, протестуючи проти податкових змін.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори протесту, блокування трас ведеться у Волочиському, Летичівському, Кам’янець-Подільському та Славутському районах на перетині важливих шляхів сполучення. Люди ходять по пішохідних переходах, а на узбіччях виставлена сільськогосподарська техніка.

Таким чином Хмельницька область долучається до Всеукраїнського безстрокового страйку, організованого представниками аграрного сектора.

Аграрії області вимагають накладення вето президентом на прийнятий Верховною Радою законопроект №3688 з подальшою його відміною в частині погіршення умов для аграрного сектору; створення робочої групи з представників влади і аграріїв для напрацюванням змін до податкового кодексу в частині оподаткування сільського господарства.

Блокування трас на Хмельниччині триватиме до 12:00.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у рамках податкової реформи пропонувало скасувати ПДВ-пільги для всіх сільськогосподарських виробників і підвищити акцизи на лікеро-горілчані вироби, пиво та вина.

Аграрії та Мінагропрод неодноразово виступали з критикою ініціативи щодо скасування спецрежиму раніше 2018 року, наголошуючи, що податкові зміни будуть надто різкими і призведуть до занепаду тваринництва.

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24 грудня ВРУ ухвалила законопроект №3688 про внесення змін до Податкового кодексу, який є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, зокрема, в питанні акцизів, оподаткування аграріїв та адміністрування ПДВ.