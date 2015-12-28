У Херсоні аграрії, які протестують проти змін до Податкового кодексу, перекрили трасу

У Херсоні сьогодні вранці аграрії перекрили рух по трасі біля Антонівського мосту через Дніпро, протестуючи проти нової податкової системи й вимагаючи ветування змін до закону президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, херсонські аграрії та фермери, незадоволені ухваленими Верховною Радою змінами до Податкового кодексу, зібралися на акцію протесту біля в'їзду на автомобільний міст через Дніпро з боку Цюрупинська.

Приблизно о 10:10, після невеликого мітингу, аграрії перекрили трасу М14 Одеса-Миколаїв-Херсон-Новоазовськ. В акції беруть участь близько 150 осіб. Люди ходять колоною по пішохідному переходу з національними прапорами України й плакатами. На плакатах написано: "Селяни - це Україна!", "Яценюк, не грабуй село!", "Уряд у відставку", "Нема села – не буде міста", "Весь уряд в АТО", "Так жити неможливо!", "Руки геть від селян" та інші.

За домовленістю з правоохоронцями, протестанти перекривають трасу циклічно (на годину, з перервою в 15 хвилин), для цього вони пригнали трактори і КамАЗи.

Разом із протестувальниками у заході беруть участь голова асоціації фермерів Херсонської області, керівник фермерського господарства «Курінь» Микола Халупенко і керівник фермерського господарства "Аделаїда" Сергій Рибалко, а також депутати місцевих сільських рад.

"Ми не можемо прийняти ті умови, які нам сьогодні нав'язує держава. Перше - це ПДВ: обіцяють, що його будуть компенсувати, але при цьому зробили два списки, один для чорних, другий для білих. По першому відшкодовуватимуть автоматично, а всі інші - незрозуміло як. Ми розуміємо, що таке відшкодування дасть можливість для відкатів нашим чиновникам, і це дозволить трейдерам отримувати надприбуток. А люди, які працюють безпосередньо на землі, нічого від цього не отримають", - заявив у коментарі УНІАН Рибалко.

За його словами, аграрії вимагають від президента, щоб він ветував цей закон, і планують продовжувати акції поки цього не відбудеться.

Голова асоціації фермерів Херсонської області Халупенко також підтвердив, що учасники акції готові до безстрокових протестів.

"Фермери, які тут зібралися, готові віддати абсолютно всі зароблені кошти, якщо б були гарантії, що всі гроші спрямують на дороги, дитячі садочки, на пенсіонерів. А вивести знову наші гроші в офшори ми не дамо. У аграріїв зараз і так багато проблем, і заганяти нас у такі умови, які пропонує Київ, - це неприпустимо", - зазначив Халупенко.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в рамках податкової реформи пропонує скасувати ПДВ-пільги для всіх сільськогосподарських виробників і підвищити акцизи на лікеро-горілчані вироби, пиво та вина.

Аграрії та Мінагропрод неодноразово виступали з критикою ініціативи щодо скасування спецрежиму раніше 2018 року, підкреслюючи, що податкові зміни будуть надто різкими й призведуть до занепаду тваринництва.

24 грудня ВРУ ухвалила законопроект №3688 про внесення змін до Податкового кодексу, який є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, зокрема, в питанні акцизів, оподаткування аграріїв та адміністрування ПДВ.

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Розподіл податку вирішено представити в таких пропорціях: для виробників зернових та технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого використання на розсуд підприємства) і 85% до бюджету, для виробників тваринницької та молочної продукції – 80% на спецрахунки і 20% до бюджету, для виробників іншої продукції пропорція становитиме 50% на 50%. Раніше пропонували встановити таку пропорцію для всіх агропідприємств: 75% до бюджету і 25% на спецрахунки підприємств.