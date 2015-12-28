Аграрії Чернігівщини на знак протесту проти податкових змін перекривали трасу Чернігів-Київ.

Як повідомили УНІАН в управлінні превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Чернігівській області, сьогодні у селі Кіптях учасники акції з 11.00 до 13:30 безперервно рухалися пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт у напрямку столиці. Винятки вони робили для автомобілів "швидкої", пожежних, автобусів із дітьми та автобусів міжнародного сполучення.

"Зараз рух транспорту відновлено", - повідомили в поліції.

В управлінні також зазначили, що біля міста перекриття дороги відбувся мітинг за участі близько 1 тисячі жителів області. Під час мітингу учасники оголосили, що акція протесту є безстроковою і буде продовжуватися.

Як повідомили кореспонденту УНІАН учасники громадської ініціативи "Сільгоспвиробники України – за скасування змін до Податкового кодексу", головна вимога акції – скасувати несправедливі податкові рішення уряду.

Учасники акції вимагають, щоб президент ветував зміни до Податкового кодексу, запропоновані урядом і проголосовані Верховною Радою.

На думку учасників акції, скасування спецрежиму обнулить конкурентні переваги вітчизняного агросектору. За попередніми підрахунками організаторів акції, аграрії втратять близько 30 мільярдів гривень обігових коштів. Скасування спецрежиму і запровадження інших податкових правил зменшує інвестиційну привабливість АПК на третину.

Буде скорочено 10% працівників сфери, а це загалом близько 100 тисяч чоловік. Фонд зарплати в галузі знизиться на 1,5 мільярда гривень, що відповідно зменшить і податкові надходження.

"Якщо податкові зміни приймуть, в 2016 році галузь впаде на 10-12%. Очікується колосальний спад у тваринництві – до 15%, у рослинництві – 5-7%,", - говорить один із ініціаторів громадської ініціативи народний депутат України Валерій Давиденко.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в рамках податкової реформи пропонує скасувати ПДВ-пільги для всіх сільськогосподарських виробників і підвищити акцизи на лікеро-горілчані вироби, пиво та вина.

Аграрії та Мінагропрод неодноразово виступали з критикою ініціативи щодо скасування спецрежиму раніше 2018 року, підкреслюючи, що податкові зміни будуть надто різкими й призведуть до занепаду тваринництва.

24 грудня ВРУ ухвалила законопроект №3688 про внесення змін до Податкового кодексу, який є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, зокрема, в питанні акцизів, оподаткування аграріїв та адміністрування ПДВ.

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Розподіл податку вирішено представити в таких пропорціях: для виробників зернових та технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого використання на розсуд підприємства) і 85% до бюджету, для виробників тваринницької та молочної продукції – 80% на спецрахунки і 20% до бюджету, для виробників іншої продукції пропорція становитиме 50% на 50%. Раніше пропонували встановити таку пропорцію для всіх агропідприємств: 75% до бюджету і 25% на спецрахунки підприємств.