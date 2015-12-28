Мінагропром хоче провести повторний конкурс на посаду директора "Артемсолі"

Конкурсна комісія при Міністерстві аграрної політики та продовольства вирішила провести повторний конкурс на посаду директора державного соледобывающего підприємства "Артемсіль", тому що жоден з кандидатів не набрав необхідних голосів членів комісії, щоб стати переможцем, повідомила прес-служба Мінагропроду.

"Жоден з кандидатів, що захищали конкурсні пропозиції, не набрав достатньої кількості голосів членів комісії, щоб стати переможцем. Тому конкурс буде оголошено повторно", – йдеться в повідомленні. Дата початку нового конкурсу поки не повідомляється.

У прес-службі зазначили, що комісія отримала 18 заяв від бажаючих взяти участь у конкурсі і допустила до нього 17 осіб. До подальшої участі в конкурсі один кандидат був не допущений, бо не подав довідку про відсутність судимості, ще два відмовилися від участі за власним бажанням.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод оголосив про початок конкурсу на заміщення посади директора "Артемсолі" 20 листопада. Це вже другий в 2015 році подібний конкурс. У вересні, коли проводився перший конкурс, комісія також не змогла визначити переможця.

2 грудня Кабінет міністрів призначив Володимира Частку виконуючим обов'язки директора "Артемсолі". За інформацією із загальнодоступних джерел, раніше Частка очолював державне підприємство "Вугілля України", а також був радником міністра енергетики та вугільної промисловості. На новій посаді Частка змінив Андрія Журавльова, який був звільнений 26 жовтня.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Артемсіль" - найбільший виробник кухонної солі в Центральній і Східній Європі. Підприємство засноване в 1881 році. Виробнича потужність "Артемсолі" становить 7 мільйонів тонн на рік. Чисельність співробітників – більше 3 тисяч чоловік. Продукція підприємства експортується в 22 країни. На ринку солі в Україні частка підприємства становить 90%. У січні-вересні 2015 року "Артемсіль" скоротила виробництво солі на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,4 мільйона тонн.