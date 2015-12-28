Експерти прогнозують урожай озимих на рівні 20 мільйонів тонн

Експерти прогнозують рекордно низький урожай озимих зернових в 2016 році на рівні близько 20 мільйонів тонн, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" з посиланням на провідного експерта зернового ринку Єлизавету Малишко.

"Україна може зібрати близько 20 мільйонів тонн озимих зернових в 2016 році", - йдеться в повідомленні.

На думку експерта, аномально теплі погодні умови першої половини зими можуть негативно позначитися на валовому зборі озимих.

"З одного боку, такі умови сприятливі для зернових, оскільки відсутні морози. З іншого боку, в результаті теплої зими рослини втрачають своє загартування. Таким чином, зростає ризик пошкодження посівів у разі настання нормальної зимової погоди за повної відсутності снігу", - повідомляє прес-служба.

Крім того, в 2015 році аграрії засіяли озимими рекордно малі площі.

"Як і раніше посів під врожай 2016 року залишається найнижчим за попереднє десятиліття. Аналогічна ситуація складається і з ячменем, площі під яким рекордно низькі протягом останніх 8 сезонів", - йдеться в повідомленні.

За даними агентства, посівна площа під озимі зернові культури скоротився на 860 тисяч га - до 7,1 мільйона га, зокрема під озиму пшеницю – до 6 мільйонів га, озиме жито – до 145 тисяч га, озимий ячмінь – до 983 тисяч га.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році українські аграрії зібрали 61,1 мільйона тонн зернових.

За даними Держстату, під урожай озимих культур та зелений корм у 2015 році Україна засіяла 9 мільйонів га, що на 7,3% більше, ніж під урожай 2014 року.