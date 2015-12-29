Аграрії знов перекривають трасу Київ-Чернігів на знак протесту проти змін до Податкового кодексу

Як повідомили УНІАН в управлінні превентивної діяльності Головного управління Національної поліції (ГУ НП) у Чернігівській області, акція розпочалася об 11.00 і орієнтовно триватиме до 14.00.

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Правоохоронці попереджають про ускладнення руху автотранспорту на цьому відрізку дороги через те, що люди будуть постійно пересуватися по пішохідному переходу, що не заборонено законом.

Також працівники відділу безпеки дорожнього руху управління превентивної діяльності ГУНП в Чернігівській області звернулися до водіїв, плануючих поїздки, завчасно обирати маршрути руху, що б безперешкодно дозволили рух транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, другий день в Україні аграрії проводять акції з перекриття доріг, вимагаючи, щоб президент ветував зміни до Податкового кодексу, запропоновані урядом і проголосовані Верховною Радою.

На думку чернігівських учасників акції, скасування спецрежиму обнулить конкурентні переваги вітчизняного агросектору. За попередніми підрахунками організаторів акції, аграрії втратять близько 30 млрд грн обігових коштів. Скасування спецрежиму і запровадження інших податкових правил зменшує інвестиційну привабливість АПК на третину. Буде скорочено 10% працівників сфери, а це загалом близько 100 тисяч чоловік. Фонд зарплати в галузі знизиться на 1,5 млрд грн, що відповідно зменшить і податкові надходження.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів в рамках податкової реформи пропонує скасувати ПДВ-пільги для всіх сільськогосподарських виробників і підвищити акцизи на лікеро-горілчані вироби, пиво та вина.

Аграрії та Мінагропрод неодноразово виступали з критикою ініціативи щодо скасування спецрежиму раніше 2018 року, підкреслюючи, що податкові зміни будуть надто різкими й призведуть до занепаду тваринництва.

24 грудня ВРУ ухвалила законопроект №3688 про внесення змін до Податкового кодексу, який є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, зокрема, в питанні акцизів, оподаткування аграріїв та адміністрування ПДВ.