Українські аграрії просять президента ветувати зміни до Податкового кодексу

Українські аграрії просять президента України Петра Порошенка ветувати зміни до Податкового кодексу, оскільки вони містять суттєві корупціогенні ризики, пов'язані з процедурою відшкодування ПДВ при експорті, повідомив голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун на прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні це проблема не аграрного сектору, це проблема всієї країни. Ми узаконюємо корупцію. Наше звернення сьогодні єдине для всіх – ми категорично просимо президента накласти на це вето, внести зміни до кодексу. Це все сьогодні реально зробити», - сказав Дикун.

Він зазначив, що прописана в зміненому Податковому кодексі процедура відшкодування ПДВ при експорті несе корупційні ризики, оскільки уряд не заклав до бюджету на 2016 рік достатньо коштів для відшкодування ПДВ всім експортерам.

«Коли вже стало ясно, що ПДВ відшкодовуватимуть лише «своїм», скоротили суми до виплати ПДВ у наступному році на 6,6 млрд грн», - сказав Дикун.

Присутній на прес-конференції заступник голови ВАР Михайло Соколов пояснив, що 24 грудня Верховна Рада розділила чергу на відшкодування ПДВ при експорті на два списки, причому поділ стосується всіх експортерів, а не лише аграріїв. Якщо президент підпише закон «Про внесення змін до Податкового кодексу», до першого списку потраплятимуть підприємства, яким ПДВ відшкодовується автоматично (серед експортерів сільгосппродукції такими найчастіше є великі аграрні холдинги), у другому списку будуть усі решта, тобто багато трейдерів, середні й малі аграрні підприємства. При цьому, за словами Соколова, зміни до законодавства не містять чітких норм поділу між списками бюджетних коштів на відшкодування ПДВ.

«При цьому не кажуть, як між ними гроші ділити. А як уряд захоче, так і ділитиме», - сказав він.

«Те, за що ми боремося, потрібно не лише нам, це потрібно всім. Тому що в України немає іншої можливості досягти економічного зростання, крім як збільшити експорт. Ви не можете збільшувати експорт, якщо вам не відшкодовують ПДВ», - сказав Соколов, зазначивши, що невідшкодування ПДВ при експорті фактично є додатковим митом в 20%.

Народний депутат від партії «Блок Петра Порошенко» Олександр Бакуменко, який також був присутній на прес-конференції, зазначив, що депутати досі не бачили остаточного варіанту Податкового кодексу, який діятиме з 1 січня 2016 року, тому що суперечливі поправки про списки на відшкодування ПДВ були внесені з голосу.

«Насправді реєстр – річ правильна, якщо б він був один і в цьому реєстрі була б черговість. Але це (внесення поправок про поділ черги на два списки – УНІАН) зроблено було з голосу. Ніхто цього не бачив, ніхто цього не знав», - сказав Бакуменко.

У свою чергу голова ВАР додав, що 28 грудня аграрії вийшли на протест. Вони перекривають дороги України (крім трас, що ведуть на схід країни і за кордон) з вимогою до президента ветувати зміни до Податкового кодексу. Сьогодні, 29 грудня, акцію буде припинено у зв'язку з новорічними святами, протягом яких протестувальники чекають на відповідь від президента.

«Ми сьогодні плануємо завершити акцію. Далі йдуть новорічні свята, Різдво. Ми сподіваємося, що за цей час ми отримаємо відповідь від нашого президента, і вона нас задовольнить. Якщо ні - те, що ми зробили, повірте, це квіточки», - сказав Дикун.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу. Наступного дня, 25 грудня, о 4 годині ранку Рада ухвалила закон України про державний бюджет на 2016 рік.

Зміни до Податкового кодексу передбачають збільшення ставки єдиного податку з гектара для сільгоспвиробників в 1,8 раза і річний перехідний період перед скасуванням спеціального режиму справляння ПДВ. Питання скасування спеціального режиму ПДВ, за яким аграрії не платили нарахований податок до бюджету, було одним з найгостріших під час обговорення податкових змін. Пільга з ПДВ є одним із способів державної підтримки аграрного сектору. Представники аграрних асоціацій і бізнесу не раз заявляли, що погодяться на скасування спецрежиму лише в разі запровадження норми про прозоре відшкодування ПДВ експортерам за єдиним відкритим списком і в хронологічній послідовності.