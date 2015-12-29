Єврокомісія надала 10 українським виробникам "молочки" доступ на ринок ЄС

Європейська комісія надала 10 українським виробникам молочної продукції доступ на ринок ЄС з 10 січня 2016 року, повідомила на своїй сторінці у Facebook заступник міністра аграрної політики і продовольства Владислава Рутицька.

«Європейська Комісія опублікувала рішення про включення наших компаній з виробництва молока і переробки молочних продуктів до офіційного списку затверджених експортерів до ЄС. Дозвіл набирає чинності 10 січня 2016 року», - написала вона.

Згідно з опублікованим списком, до числа тих, хто отримав дозвіл на експорт «молочки» до Євросоюзу, увійшли підрозділи компанії «Молочний альянс» (Яготинський маслозавод і Золотоніський маслоробний комбінат), «Лакталіс» («Лакталіс-Миколаїв» і «Молочний дім»), «Мілкіленд» (Недригайлівський сирцех і Роменський молочний комбінат підприємства «Рось», «Менський сир» підприємства «Прометей»), компанія «Люстдорф», Львівський холодокомбінат і «Гадячсир».

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року офіс ветеринарної медицини та харчових продуктів при Європейській комісії оприлюднив фінальний звіт місії інспекторів, які перевіряли якість молочної продукції українських виробників восени минулого року. Попередній дозвіл на експорт 10 українських виробників молочних продуктів отримали на початку грудня.

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Україна просить ЄС збільшити квоти на експорт і надати більше можливостей нашим виробникам для входження на європейський ринок. Серед основних факторів, що стримують експорт української «молочки» до ЄС, експерти називають низьку якість сировини і високу ціну. Відкриття нових напрямків поставок допоможе компенсувати втрату російського ринку збуту, куди здійснювалося до 90% українського експорту молочної продукції.