МінАПК попередило про кримінальну відповідальність продавців колекції "Масандри"

Так радник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр Лієв прокоментував рішення окупаційної адміністрації «Масандри» про продаж 13 тисяч пляшок колекційних вин.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

«Попереджаємо співробітників підприємства про кримінальну відповідальність, передбачену за незаконні розпродажі національного надбання України, яким є винна колекція «Масандри». Йдеться, у тому числі, про застосування міжнародних санкцій», - повідомив Лієв.

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Також він застерігає можливих покупців вин з колекції «Масандри». «Попереджаємо всіх, хто збирається брати участь у розпродажі. Подібні дії будуть кваліфіковані відповідно до українського та міжнародного законодавства. Ми впевнені, що поважні міжнародні і російські колекціонери віддають собі звіт в тому, що ризикують потрапити під дії міжнародних санкцій за незаконні економічні дії у анексованому РФ Криму. Україна разом з партнерами з ЄС і США має широкі можливості відслідковувати подібні аукціони і формувати на основі їхніх результатів уточнені санкційні списки», - підкреслив Олександр Лієв.

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«Упевнений що наші попередження значно знизять попит на награбоване і дозволять Україні зберегти унікальну колекцію вин, а чесним колекціонерам зберегти своє обличчя», - наголосив Олександр Лієв.