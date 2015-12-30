Дзеркальні санкції у відповідь на ембарго РФ збалансують торговельну політику України - Мінагропрод

Дзеркальні санкції, які Україна введе у відповідь на російське ембарго стосовно продовольства з України, збалансують торговельну політику нашої країни, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на очільника відомства Олексія Павленка.

«Обсяг аграрного експорту, на який РФ збирається ввести ембарго, за 10 місяців 2015 року становив 116,4 млн дол. США, або 1% у загальному експорті аграрної продукції. Водночас загальний обсяг аграрного імпорту в Україну з РФ, який підпадає під дзеркальний заборону, за 10 місяців цього року становив 118,80 млн дол. США. Таким чином Україна компенсує експортні втрати за рахунок імпортних обмежень», - цитує Павленка прес-служба.

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Міністр зазначив, що більшість імпортованих в Україну з РФ товарів виробляються транснаціональними компаніями, виробничі об'єкти яких поширені по всьому світу, в тому числі і в Європі. Павленко вважає, що двостороннє ембарго стимулюватиме перенесення їх виробничих потужностей на територію України.

Згідно з повідомленням, основними товарними групами, які підпадуть під дзеркальні заходи України, є екстракти, есенції і розчинна кава (займають 22% імпорту сільгосппродукції з РФ), сигарети з фільтром (18%), жувальна гумка, харчові добавки (9%), шоколадні батончики та інші шоколадні вироби (9%), чай (5%), кава смажена (5%), корми для тварин (2%).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України за раніше озвученою пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вводить імпортні мита на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості та залізничне обладнання. Заборони будуть введені у рамках заходів у відповідь на можливе введення РФ торгового ембарго проти України.

29 грудня Мінекономрозвитку запропонувало ввести імпортні мита на російські товари з 2 січня 2016 року, а також повністю заборонити імпорт м'яса, риби, круп, зерна, хлібобулочних виробів, горілки, пива, сигарет, кондитерських виробів, кормів, ряду хімікатів і залізничного устаткування російського виробництва в Україні з 10 січня 2016 року.

Повний перелік товарів, потенційно заборонених до ввезення в Україну, оприлюднений на сайті Мінекономрозвитку і включає більш як 30 позицій.

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16 грудня 2015 року президент РФ підписав указ «Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України», а 25 грудня Рада федерації РФ схвалила однойменний федеральний закон. Очікувана дата призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі (СНД) стосовно України - 1 січня 2016 року.

Жорсткі торговельні заходи щодо України були анонсовані Російською Федерацією у відповідь на прагнення нашої країни не відкладати введення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода запрацює у повному обсязі також з 1 січня 2016 року.