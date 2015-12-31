На Львівщині фермери перекрили міжнародну трасу, протестуючи проти змін до Податкового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, у такий спосіб близько 60 фермерів долучилися до всеукраїнської акції аграріїв, спрямованої проти змін до Податкового кодексу. Вони упродовж години ходили пішохідним переходом, заважаючи проїзду транспорту, озвучуючи при цьому свої вимоги. Учасники акції пропускали тільки автомобілі швидкої допомоги та інших екстрених служб.

На акцію протесту аграрії привезли свої трактори та іншу сільськогосподарську техніку і попередили: в разі, якщо до них не прислухаються, будуть вдаватися до нових акцій.

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У прес-службі Національної поліції у Львівській області повідомили, що порушень громадського порядку під час акції фермерів зафіксовано не було.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня вранці аграрії в Херсоні перекрили рух по трасі біля Антонівського мосту через Дніпро, протестуючи проти нової податкової системи і вимагаючи ветування змін до закону президентом. Аграрії вимагають від президента, щоб він ветував цей закон, і планують продовжувати акції поки цього не станеться.

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Довідка УНІАН. Міністерство фінансів України у рамках податкової реформи пропонувало скасувати ПДВ-пільги для всіх сільськогосподарських виробників і підвищити акцизи на лікеро-горілчані вироби, пиво та вина.

Аграрії та Мінагропрод неодноразово виступали з критикою ініціативи щодо скасування спецрежиму раніше 2018 року, наголошуючи, що податкові зміни будуть надто різкими і призведуть до занепаду тваринництва.

24 грудня ВРУ прийняла законопроект №3688 про внесення змін до Податкового кодексу, який є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, зокрема, в питанні акцизів, оподаткування аграріїв та адміністрування ПДВ.