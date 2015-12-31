Яйця за грудень подорожчали на 12%, овочі – на 4-7% – Мінагропрод

Про це повідомив відділ стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням, гречана крупа в грудні подорожчала на 5%, до 25,1 грн/кг. Грудневе зростання цін на інші продукти харчування, в тому числі молочні та м'ясні, зафіксовано в діапазоні 1-3%.

У річному вираженні (грудень 2015 року проти грудня 2014 року) яйця подорожчали на 72%, морква – в 3 рази, капуста – в 4 рази, буряк – в 2,5 разу, картопля – на 67%. Цибуля за рік подорожчав більш як у 3 рази, до 10,75 грн за кг (за грудень ціна цибулі зросла на 3%). Зростання цін на інші продукти харчування, крім м'ясо-молочних, у річному вираженні коливається в межах 60-70%.

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Продукція тваринництва за рік подорожчала найменше. Яловичина, свинина, м'ясо птиці, ковбаса, сметана і молоко зросли в ціні на 30-33%, а масло і сир – на 20%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, за січень-листопад споживчі ціни в Україні зросли на 42,3%. У листопаді порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали овочі – на 18,6%, яйця – на 13,1%.