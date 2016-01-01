Росія ввела заборону на імпорт овочів та фруктів з Туреччини

На думку членів уряду обох країн, ці заходи позначаться на економіці Росії і Туреччини, передає РІА Новости.

"Однак іншого виходу російська влада не бачить і вести діалог з нинішнім керівництвом Туреччини не має наміру", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 28 грудня Кремль розширив санкції проти Туреччини - вводяться нові обмеження проти організацій, контрольованих турецькими громадянами, а не тільки фірм під юрисдикцією Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Путін ввів санкції проти Туреччини «з метою захисту національної безпеки та національних інтересів РФ».

Зокрема, вводиться заборона або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію РФ окремих видів товарів з Туреччини. Крім того, вводиться заборона або обмеження для організацій, що перебувають під юрисдикцією Туреччини, на виконання (надання) ними окремих видів робіт (послуг) на території РФ.

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Також Путін ввів заборону для роботодавців, замовників робіт (послуг), не включених до переліку, який визначається урядом РФ, на залучення з 1 січня 2016 року для здійснення трудової діяльності, виконання робіт (надання послуг) працівників серед громадян Туреччини, які не перебувають у трудових та (або) цивільно-правових відносинах із зазначеними роботодавцями, замовниками робіт (послуг) станом на 31 грудня 2015 року.