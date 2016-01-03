Понад 30 українських підприємств постачатимуть до Молдови м'ясо та молочні продукти

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

"35 українських підприємств, що випускають продукцію тваринного походження, отримали можливість експортувати свою продукцію до Республіки Молдова. Такий висновок спільної перевірки українських виробників, яку проводило Національне агентство безпеки харчових продуктів Республіки Молдова спільно з нашими спеціалістами", - зазначив він.

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Як стало відомо, дозволи отримали 19 підприємств-виробників молочної продукції, 11 виробників м’ясних продуктів, 3 - рибних та 2 – яєць та яєчних продуктів.

"У 2015 році лише 3 підприємства мали доступ до ринку Молдови. Така динаміка відкриває широкі перспективи співпраці між країнами в агросекторі у майбутньому", - наголосив Павленко.

Новий рік починається з добрих новин - українські виробники постачатимуть продукцію на ринок Молдови!35 українських п... Опубликовано Олексій Павленко 3 января 2016 г.

Нагадаємо, 29 грудня Європейська комісія надала 10 українським виробникам молочної продукції доступ на ринок ЄС з 10 січня 2016 року.

Згідно з опублікованим списком, до числа тих, хто отримав дозвіл на експорт «молочки» до Євросоюзу, увійшли підрозділи компанії «Молочний альянс» (Яготинський маслозавод і Золотоніський маслоробний комбінат), «Лакталіс» («Лакталіс-Миколаїв» і «Молочний дім»), «Мілкіленд» (Недригайлівський сирцех і Роменський молочний комбінат підприємства «Рось», «Менський сир» підприємства «Прометей»), компанія «Люстдорф», Львівський холодокомбінат і «Гадячсир».