Швейцарські власники "Житомирських ласощів" у листі до Авакова: "Вимагаємо не допустити кровопролиття"

Керівництво швейцарської компанії "Дельта Кепітал СА.", яка, згідно з рішенням Вищого адміністративного суду України, є власником кондитерської фабрики "Житомирські ласощі", звернулося до міністра МВС України Арсена Авакова і голови Національної поліції України Хатіе Деканоїдзе з проханням негайно втрутитися в ситуацію, пов'язану з рейдерським захопленням підприємства, і не допустити кровопролиття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву компанії Delta Capital SA (Дельта Кепітал С.А.).

Як відомо, вчора прес-служба ЗАТ "Житомирські ласощі" заявила, що на територію підприємства увірвалися так звані "тітушки" і влаштували там погроми, а одному зі співробітників фабрики проламали голову.

У Нацполіції, тим часом, заявили, що взяли територію підприємства під охорону.

Далі наводимо текст звернення без змін:

"Шановний Арсене Борисовичу, Хатіє!

Компанія Дельта Кепітал С.А. (Швейцарська Конфедерація) змушена звернутись до Вас для вжиття невідкладних та дієвих заходів для забезпечення безпеки життя та здоров'я акціонерів та працівників ЗАТ "Житомирські ласощі", цілісності майнового комплексу, належному кондитерській фабриці, який знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, буд. 67.

Ігноруючи міжнародні угоди про недопущення ліквідації іноземних інвестицій та використовуючи корумповану судову та правоохоронну системи України, іноземні інвестиції компанії Дельта Кепітал С.А. (95,07 % статутного капіталу) та все майно ЗАТ "Житомирські ласощі" у "рейдерський" спосіб було захоплено громадянином Російської Федерації Бойком Ігорем Ярославовичем.

Відповідно до Протоколу № 14 засідання обласної робочої групи з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств від 26.07.2010 року та протокольного рішення від 13.12.2013 року визнано, що в ситуації, яка склалася навколо ЗАТ "Житомирські ласощі" вбачаються ознаки "рейдерського" захоплення.

23 грудня 2015 року Вищий адміністративний суд України постановою, яка набрала законної сили з моменту проголошення, відновив у "рейдерський" спосіб припинене ЗАТ "Житомирські ласощі", повернув справжніх власників - акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" до складу акціонерного товариства.

Суд довів, що усі дії Бойка І.Я. та його приспішників з числа посадових осіб низки державних органів, є незаконними Тож зараз єдиними законними власниками фабрики ЗАТ "Житомирські ласощі" є іноземний інвестор Дельта Кепітал С.А. та акціонери - працівники фабрики.

На жаль Бойко І.Я. обрав злочинний шлях у відношенні відновлених акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі": на територію фабрики 03 січня 2016 року ввірвався він, його посіпаки та так звані "тітушки", почали трощити майно фабрики, скидати цеглу та важкі предмети з даху, внаслідок чого працівник з черепно-мозковою травмою госпіталізований та прооперований; на в.о. голови правління ЗАТ "Житомирські ласощі" Рогаля О.К. був здійснений напад із застосуванням арматури з метою пошкодження голови.

Наразі на території знаходяться невідомі озброєні особи, які не допускають акціонерів та працівників на територію.

Акціонерам та працівникам фабрики погрожують їх життю та здоров'ю, їх рідним та близьким, деякі змушені покинути місто заради своєї безпеки, є підстави непокоїтися з приводу своїх власних помешкань. Влітку вночі з загрозою життю була пожежа в одного з позивачів у справі, в якій Вищий адміністративний суд України 23.12.2015 року поставив крапку в "рейдерському" захопленні Житомирської кондитерської фабрики.

Бойко І.Я. погрожує, що у випадку, якщо фабрика буде не його, він спалить територію фабрики.

Крім того, територія фабрики знаходиться в одній з центральних частин міста Житомира, пов'язаною з транспортним забезпеченням містян, в місці масового скупчення людей, Погром приміщень та систем життєзабезпечення може привести до відключення системи опалення, наслідком чого з урахуванням 20-градусного морозу може стати техногенна катастрофа.

Зважаючи на міжнародний імідж України щодо захисту іноземного інвестора у правовий спосіб, з урахуванням неможливості працювати близько 2000 працівникам фабрики, знищенням бюджетоутворюючого підприємства, недопущення кровопролиття, вимагаю негайно втрутитися в ситуацію та забезпечити порядок.

Заздалегідь вдячні за Вашу увагу,

Компанія "Delta Capital SA" (Дельта Кепітал С.А.) Ю.Ліщинський".