Ембарго Москви не завадило: країнам ЄС вдалося наростити товарообіг з РФ - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA в рамках проекту "Викрадення Європи", де були проаналізовані відносини країн ЄС з Росією і їхня взаємна залежність.

Згідно з даними російської Федеральної митної служби, минулого року збільшити товарообіг з РФ змогли сім країн Євросоюзу: Бельгія (+ 8,8%), Данія (+ 23,2%), Латвія (+ 18,2%), Румунія (+ 0,2%) , Словенія (+ 2,5%), Хорватія (+ 12,4%) і Естонія (+ 10,6%). Правда, тільки трьом з них вдалося збільшити власний експорт в Росію, а саме: Румунії - на 8%, Хорватії - на 7,5%, Естонії - на 104,8%.

У плюсі з експорту та Кіпр - на 2,1%, але у нього на 68,3% впав російський імпорт, тому загальний товарообіг з РФ в 2014 році знизився на 66,8% у порівнянні з 2013-м.

Європейські держави продають у Росію в основному машини і обладнання, хімічну продукцію, засоби наземного транспорту, ядерні реактори та котли, фармацевтичну продукцію, сільськогосподарські та продовольчі товари, одяг і взуття, тобто в основному товари з високою доданою вартістю.

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Водночас левову частку російського експорту переважної більшості європейських країн займають енергоносії та інша сировинна продукція.

З іншого боку, в 2015 році торгівля з Росією просіла практично у всіх членів Євросоюзу. За десять місяців тільки у Болгарії зріс взаємний товарообіг з РФ, так і за рахунок збільшення російського імпорту, а не власного експорту в Росію.

Але якщо розібратися, то експорт у Росію впав навіть у тих країн, які не конфліктують з Кремлем і не вводять жодних санкцій. У Китаю, головного торгового партнера РФ, за десять місяців поточного року продажі в Росії впали на 32,4%, Республіки Корея - на 50,7%, з Туреччиною (до листопадового інциденту зі збитим турками російським літаком торгових обмежень між двома країнами не було) - на 37,9%, Таїландом - на 34,5%, Бразилією (з якою РФ збиралася завозити продукти замість заборонених європейських) - на 20%.

Більш того, товарообіг з Росією в 2015 році скоротився навіть у Білорусі, Казахстану та Вірменії, які мають вільний доступ до російського ринку в рамках Євразійського союзу.

Таким чином, цілком очевидно, що санкції проти РФ і російське ембарго не стали головною причиною падіння експорту в Росію для більшості країн. Як би не намагалася змістити акценти російська пропаганда, але основними факторами, що викликають значне зубожіння товарних потоків у РФ, стали зниження купівельної спроможності росіян, значна девальвація рубля, болісне для російського бюджету падіння світових цін на нафту і нереформованість російської економіки.