Торговий представник України оцінила збитки від падіння експорту до РФ

Про це заявила торговий представник України Наталія Микольська, передає "Європейська правда".

При цьому цифра в $600 млн є максимальною.

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"Попередня оцінка зменшення обсягів експорту – максимально 600 мільйонів доларів", - зазначила вона.

"Але якщо врахувати динаміку падіння експорту в 2015 році (серед іншого і запровадження РФ обмежень щодо окремих товарів), то ми говоримо приблизно про 450 мільйонів доларів", - пояснила Микольська.

Нагадаємо, Росія заборонила з 1 січня 2016 року ввезення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Україна.

Крім того, з 1 січня припинено дію зони вільної торгівлі з РФ, за умовами якої українські товари надходили на територію Росії за нульовою ставкою митного тарифу. З нового року тариф для українських товарів буде в середньому 6%.