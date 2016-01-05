ЗВТ з Євросоюзом не перешкодить розвитку українського бізнесу - глава Мінагропроду

Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка вступила в дію з 1 січня 2016 року, передбачає адаптаційний період для українського бізнесу і не стане перешкодою для його розвитку, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Олексія Павленка.

"Запровадження зони вільної торгівлі між Україною і ЄС не стане перешкодою для розвитку українського бізнесу. Протягом першого року дії ЗВТ лише невелика частина мита буде скасовано з боку України, тому вітчизняні підприємці будуть мати час, щоб адаптуватися до нових умов і переорієнтувати виробництво", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, ринок ЄС висуває строгі вимоги до стандартів якості імпортної продукції, але Україна вже отримала дозвіл на експорт багатьох видів товарів.

"На даному етапі Україна отримала дозвіл на експорт в ЄС більшості з основних позицій продукції тваринного походження, серед яких: м'ясо птиці, риба, м'ясопродукти, яйця та мед. Буквально минулого тижня Єврокомісія затвердила перелік 10 вітчизняних підприємств, яким дозволено експортувати молоко і молочні продукти в Європу. Це означає, що якість нашої продукції аналогічне європейської", - цитує Павленка прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні Європейська комісія надала 10 українським виробникам молочної продукції доступ на ринок ЄС з 10 січня 2016 року.

Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в повному обсязі вступило в силу з 1 січня 2016 року. Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочку ведення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

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Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона ввела продовольче ембарго щодо України та припинила дію зони вільної торгівлі з нашою країною. Також зупинено транзит українських товарів на території РФ.