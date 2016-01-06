Росія переходить на іранську "молочку": постачання розпочнеться вже в січні

Іран почне експортувати молочні продукти в Росію з 20 січня 2016 року, заявив агентству Fars глава сільськогосподарського комітету торгово-промислової палати Тегерана Каве Заркаран, передає ПРАЙМ.

Як повідомив Заркаран, чотири іранських молочних заводи отримали ліцензію на експорт своєї продукції в РФ після інспекції, проведеної представниками служби з ветеринарного нагляду РФ.

Нагадаємо, Росія у відповідь на санкції Заходу припинила імпорт продовольства з Європи, і на порядку денному стоїть питання про закупівлю необхідної продукції в інших країнах.

Читайте такожУкраїна ввела дзеркальні санкції у відповідь на російське торгове ембаргоЗаркаран підкреслив, що загальний обсяг експорту іранської молочної продукції в даний час складає 670 мільйонів доларів, зазначивши, що, якщо даний вид продукції завоює частину російського ринку, обсяг експорту перевищить один мільярд доларів.

Раніше на зовнішні ринки Іраном поставлялася, в основному, така молочна продукція, як пастеризоване молоко, маст, дуг (традиційні в Ірані види кисломолочної продукції), сири. Перерахована продукція експортувалася в сусідні країни, у першу чергу, Ірак, Арабські Емірати, Кувейт, Афганістан.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2016 року набула чинності угода про асоціацію України з Європейським Союзом в частині створення зони вільної торгівлі. У відповідь на це Росія з 1 січня 2016 року припинила дію договору про зону вільної торгівлі з Україною.

З 1 січня 2016 року РФ ввела заборону на ввезення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на територію РФ країною походження/відправлення яких є Україна. Дані заборони діють у відношенні зазначених товарів з країн ЄС, США, Канади, Австралії і Норвегії. Білорусь і Казахстан відмовилися слідувати діям Росії щодо України.

Україна з 10 січня вводить контрзаходи щодо Росії - імпортні мита на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості і залізничне обладнання з РФ. Україна звернулася до СОТ з приводу порушення РФ міжнародних торговельних правил.