ЄС і ЄБРР запустили в Україні програму підтримки малих і середніх сільгосппідприємств

Європейський Союз і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) почали в Україні програму підтримки малих і середніх сільськогосподарських виробників, яка реалізується в країнах, що вступили до глибокої й всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, повідомила прес-служба ЄБРР.

У повідомленні наголошується, що угода про ЗВТ між Україною і ЄС набула чинності 1 січня 2016 року. В рамках програми підтримки українських малих і середніх підприємств ЄБРР та ЄС вже виділили кредит у 5 млн дол. для сільгоспвиробника в Черкаській області.

«Останній проект у рамках цієї спільної програми ЄС-ЄБРР і перший проект цього типу в Україні передбачає надання кредиту на 5 млн дол. підприємству «Кищенці» - приватному диверсифікованому виробнику сільськогосподарської продукції, розташованому в Черкаській області в центральній частині України», - йдеться в повідомленні.

Крім того, «Кищенці» також отримали гарантію покриття перших витрат за кредитом.

Програма допомоги спрямована на підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств (МСП), покращення їх доступу до фінансування, відкриття нових можливостей для торгівлі, забезпечення дотримання нових стандартів харчової безпеки і якості, а також технічних стандартів і вимог до охорони навколишнього середовища. У прес-службі зазначили, що отримані за програмою кошти допоможуть українським МСП скористатися новими можливостями, які відкриває зона вільної торгівлі з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в повному обсязі набрала чинності з 1 січня 2016 року. Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Однак угода про ЗВТ Україна-ЄС набула чинності в запланований термін. Російська сторона запровадила продовольче ембарго щодо України і припинила режим вільної торгівлі з нашою країною. Україна запровадила аналогічні заходи щодо Росії.

Транзит українських товарів на території РФ також зупинено.

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Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2016 року Банк взяв зобов'язання про виділення близько 11,9 млрд євро в рамках 357 проектів у країні.