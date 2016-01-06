Україна в 2015 році не використала квоти на постачання в ЄС баранини, грибів і часнику

Українські експортери в 2015 році не використали квоти на постачання в ЄС баранини, грибів, часнику, цукрових сиропів, крохмалю, висівок, цукрової кукурудзи та продукції з обробленого молока і масла, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на голову відомства Олексія Павленка.

«За багатьма позиціями квоти навіть не використовувалися. У переліку незаповнених квот – баранина, цукрові сиропи, крохмаль, висівки, гриби, цукрова кукурудза, часник, продукція з обробленого молока і масла», - цитує Павленка прес-служба.

Згідно з повідомленням міністра на його сторінці в Facebook, в список незатребуваних квот також потрапили оброблена продукція з молочних вершків і зернових, сигари і сигарети, а також продукти переробки солоду і крохмалю.

«Рекомендуємо вітчизняним аграрним підприємствам обміркувати можливості виробництва зазначеної продукції», - написав міністр.

Прес-служба міністерства також повідомила, що за деякими позиціями квоти 2015 року вичерпані повністю. У цей список потрапили мед, ячмінна крупа і борошно, оброблене зерно, зернові злаки, оброблені томати, виноградний і яблучний сік, овес. Також використана річна квота на кукурудзу і пшеницю, три квартальні квоти на м'ясо птиці і майже вичерпані квоти по ячменю.

У міністерстві зазначили, що з 1 січня 2016 року ставки ввізного мита для українських товарів залишаться на тому ж рівні, що і в 2015 році. З введенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС механізм дії квот не зміниться. Як і раніше, використання тарифних квот буде відбуватися за двома алгоритмами. Для більшості товарів квоти будуть надаватися за принципом «живої черги» (перший прийшов, перший обслуговуєшся). Для обмеженого переліку товарів імпортер з ЄС повинен отримати ліцензії у відповідних органах Євросоюзу.

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Як повідомляв УНІАН, угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в повному обсязі набула чинності з 1 січня 2016 року. Ще до повноцінного запуску ЗВТ Україна просила ЄС збільшити квоти на експорт і надати більше можливостей для імпорту сільгосппродукції з нашої країни через блокування Росією поставок українських товарів, яке почалося в 2014 році.