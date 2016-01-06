Українські аграрії знайдуть альтернативу російському транзиту – глава Мінагропроду

Українські аграрії швидко знайдуть альтернативу поставкам продукції на експорт через територію Росії, транзит якої заборонений для українських товарів з 4 січня, написав міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко на своїй сторінці в Facebook.

"Немає сумнівів, що в найкоротші терміни ми знайдемо альтернативу російському транзиту, тому своїми діями Москва не зашкодить нікому, крім себе", - написав глава Мінагропроду.

Згідно з повідомленням, блокада транзиту Росією може негативно вплинути на торговельні операції України з Казахстаном, Азербайджаном, Вірменією, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. Експорт аграрної продукції до цих країн становить близько 4% від загального експорту сільськогосподарської продукції з України.

За словами міністра, Україна має досвід і можливості для подолання заборони на транзит, а російське продовольче ембарго, яке було запроваджено з 1 січня 2016 року, сприяло диверсифікації експортних напрямків.

"Обмеження транзиту через свою територію - чергове свідчення ігнорування Росією міжнародних норм і принципів. Заборона РФ на транзит українських вантажів не тільки суперечить нормам СОТ (Світової організації – УНІАН) і Договору про зону вільної торгівлі між країнами – УНІАН) СНД, але є черговим підтвердженням агресії Москви в гібридній війні проти України", - підкреслив Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня Російська Федерація повністю зупинила транзит товарів з України через свою територію.

Раніше уряд РФ прийняло рішення ввести з 1 січня 2016 року ембарго щодо продовольчих товарів з України. Крім того, з 1 січня припинено дію зони вільної торгівлі з РФ, за умовами якої українські товари надходили на територію Росії за нульовою ставкою митного тарифу. З нового року тариф для українських товарів становить у середньому 6%. Україна вживає аналогічні дії у відповідь.

Жорсткі торговельні заходи щодо України були анонсовані Росією у відповідь на прагнення нашої країни не відкладати введення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Угода запрацювала в повному обсязі з 1 січня 2016 року.

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Міністерство інфраструктури України розробило новий маршрут для транзитних вантажоперевезень в обхід Російської Федерації. 15 січня з Іллічівська відправиться демонстраційний рейс контейнерного поїзда за маршрутом Україна - Грузія - Азербайджан - Казахстан - Китай (через Каспійське і Чорне моря).