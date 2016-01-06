Депутати пропонують повернути спецрежим сплати ПДВ для аграріїв

Депутати Верховної Ради зареєстрували три законопроекти, які передбачають повернення спеціального режиму сплати податку на додану вартість для сільгоспвиробників.

Відповідні законопроекти були передані на розгляд Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, зазначається на сайті парламенту.

Законопроект №3748 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників)" подав позафракційний депутат Сергій Міщенко. Законопроект №3749 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарських підприємств" внесений депутатом Вадимом Нестеренко ("Блок Петра Порошенко"). Дані документи пропонують повернути спеціальний режим сплати податку на додану вартість (ПДВ) сільськогосподарськими підприємствами, який існував до прийняття Верховною Радою змін у Податковий кодекс у грудні 2015 року.

З 2011 року для аграріїв діяв спеціальний режим сплати ПДВ, суть якого полягала в тому, що сума нарахованого податкового зобов'язання не перераховувалася сільськогосподарськими товаровиробниками до державного бюджету, а акумулювалася на спеціальному рахунку платника податків.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту №3748, такий спецрежим мав функціонувати до 2018 року, а його скасування з 1 січня 2016 року гальмує розвиток галузі.

Законопроект №3748-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань оподаткування діяльності у сфері сільського господарства" подали депутати Олександра Кужель, Іван Кириленко і Вадим Івченко (всі є членами ВО "Батьківщина"). Даний проект закону передбачає повернення спеціального режиму сплати ПДВ сільгосппідприємствами та зменшення розміру податкових ставок для сільськогосподарських підприємств - платників єдиного податку четвертої групи, який діяв в 2015 році. А також пропонується сформувати єдиний реєстр для повернення ПДВ експортерам сільгосппродукції і впровадити його електронне адміністрування. Ухвалені парламентом наприкінці минулого року і підписані президентом зміни до Податкового кодексу включають поправку про те, що будуть створені два окремих реєстру компаній, які претендують на відшкодування ПДВ.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 грудня ухвалила зміни до Податкового кодексу, які збільшили ставки єдиного податку з гектара для сільгоспвиробників в 1,8 рази і встановили річний перехідний період перед скасуванням спеціального режиму справляння ПДВ. Питання скасування спеціального режиму ПДВ, за яким аграрії не платили нарахований податок в бюджет, був одним з найбільш гострих при обговоренні податкових змін. Пільга по ПДВ є одним із способів державної підтримки аграрного сектора. Представники аграрних асоціацій і бізнесу неодноразово заявляли, що погодяться на скасування спецрежиму тільки в разі введення норми про прозорому відшкодування ПДВ експортерам з єдиного відкритого списком і в хронологічній послідовності. Проте одна з правок у прийнятому законопроекті передбачає створення двох окремих реєстрів компаній, що претендують на відшкодування ПДВ.

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Голова Всеукраїнського аграрного ради Андрій Дикун на прес-конференції в УНІАН 29 грудня заявив, що українські аграрії просять президента України Петра Порошенка ветувати зміни до Податкового кодексу, оскільки вони містять суттєві корупціогенні ризики, пов'язані з процедурою відшкодування ПДВ при експорті.

Президент України Петро Порошенко 31 грудня 2015 року підписав закон №3688 про внесення змін в Податковий кодекс.