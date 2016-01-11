Україна збільшила експорт цукру до Казахстану в 4 рази

Українські сільгоспвиробники в січні-листопаді 2015 року збільшили експорт цукру в Казахстан в 4 рази, до 7 мільйонів доларів, написав на своїй сторінці в Facebook міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.

"Хороші перспективи співробітництва з Республікою Казахстан мають підприємства цукрової галузі. Зокрема, експорт цукру протягом 11 місяців 2015 року зріс майже в 4 рази порівняно з аналогічним періодом 2014 року", – написав міністр.

Павленко зазначив, що загальна сума експорту сільгосппродукції з України до Казахстану склала 224 мільйони доларів, а імпорту – 9 мільйонів доларів. Найбільше українські аграрії експортували до Казахстану вироби з зерна хлібних злаків (82 мільйони доларів), какао-боби, продукти з них і шоколад (27 мільйонів доларів), кондитерські вироби (18 мільйонів доларів), м'ясо і субпродукти (20,6 мільйона доларів), сири та йогурти (14 мільйонів доларів). Також експортуються у великій кількості спирт (8 мільйонів доларів), маргарин (7 мільйонів доларів), продукти переробки овочів та плодів (6,6 мільйона доларів), молоко згущене (6 мільйонів доларів) і мило (5,5 мільйона доларів).

Левову частку імпорту з Казахстану складають тютюн та вироби з нього (6,6 мільйона доларів), також імпортуються риба, ракоподібні та молюски (955 тисяч доларів), какао-боби, продукти з них і шоколад (940 тисяч доларів).

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Як повідомляв УНІАН, у грудні Казахстан відкрив доступ на свій ринок для 10 українських виробників м'ясних і молочних продуктів, після того як в червні скасував тимчасові обмеження на ввезення м'ясо-молочної продукції восьми українських компаній, а у вересні – ще для двох.

Казахстан ввів обмеження на ввезення української "молочки" слідом за Росією, яка наприкінці липня 2014 року повністю заборонила постачання молочних продуктів з України.