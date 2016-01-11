Тарифи і девальвація: споживчі ціни за два кризових роки зросли на 79%

Ціни на споживчі товари за кризові 2014-2015 роки зросли на 79% через девальвацію гривні та підвищення тарифів на комунальні послуги.

Таку думку висловила головний економіст компанії Dragon Capital Олена Білан в коментарі, переданому УНІАН.

«За останні два кризових роки ціни на споживчі товари зросли на 79% на тлі майже триразового підвищення тарифів на комунальні послуги (+173% в 2014-2015 роках), а також на тлі девальвації гривні з 8 грн/дол. на кінець 2013 року до 24 грн/дол. на кінець 2015 року», - зазначила експерт.

За оцінками Білан, четверта частина зростання цін за останні два роки (20 п. п.) була зумовлена підвищенням житлово-комунальних тарифів, а інші три чверті – переважно девальвацією національної валюти. При цьому падіння цін на нафту пом'якшило негативний вплив слабкої валюти на інфляцію незначно.

«Оскільки гривня залишалася переважно стабільною з березня минулого року, ефект від девальвації валюти вже повністю матеріалізувався у споживчих цінах та не повинен створювати додаткового тиску на інфляцію», - вважає Білан.

За словами експерта, враховуючи заплановане чергове підвищення тарифів на комунальні послуги, інфляція на кінець 2016 року сповільниться до 14% рік до року завдяки ефекту бази порівняння, а також жорсткої фіскальної і грошово-кредитної політики.

«Цей прогноз ґрунтується на очікуваннях відносно стабільного валютного курсу. Проте кожні 10% девальвації гривні будуть оціночно додавати 3 п. п. до показника інфляції, повністю відбившись в цінах протягом 5-6 місяців», - додала вона.

Читайте такожСвітовий банк прогнозує інфляцію в Україні наступного року на рівні 20%

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% в 2014 році і досягла максимального значення за останні 20 років. Інфляція в грудні 2015 року порівняно з листопадом 2015 року сповільнилася до 0,7% з 2%, зафіксованих місяцем раніше.

У 2014 році споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%.