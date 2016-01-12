Україна відкрила свій ринок для 15 канадських виробників м'яса
Виробники розраховують щорічно поставляти до України м'яса на 50 млн дол.
Україна відкрила доступ на свій ринок для 15 канадських виробників яловичини і свинини за результатами офіційної перевірки, проведеної українською стороною у вересні 2015 року.
Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства сільського господарства і продовольства Канади, після отримання дозволу 15 виробниками, право на експорт м'яса до України мають 27 канадських підприємств.
У канадському відомстві зазначили, що виробники розраховують щорічно поставляти до України м'яса на 50 млн дол. При цьому в 2014 році Україна імпортувала яловичини на 17,1 млн дол. і свинини на 193,6 млн дол.
У повідомленні наголошується, що Канада та Україна проводять правову експертизу підписаної угоди про зону вільної торгівлі між країнами, що дозволить зняти всі мита на непродовольчу продукцію і більшість мит на продовольчі товари. За підрахунками канадської сторони, в результаті введення режиму вільної торгівлі обіг товарів між Україною і Канадою зросте на 19% (середній показник 2012-2014 рр. становить 293,3 млн дол.).
Як повідомляв УНІАН, раніше Асоціація свинарів України (АСУ) прогнозувала зниження цін на свинину в 2016 році, яке буде викликано зростанням пропозиції м'яса на внутрішньому ринку. З 2013 року українці скоротили споживання свинини на 25%.
Під час переговорів про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою наша країна відстояла асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників в чутливих галузях. Зокрема, після набуття чинності угоди канадська сторона відкриє до 98% ринку, в той час як Україна скасує тарифи для майже 80% канадського експорту товарів з наступною відміною інших тарифів протягом наступних 3, 5 і 7 років. На додаток, для певних канадських товарів були встановлені квоти, а деякі товари були виключені з дії угоди.