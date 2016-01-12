Україна відкрила свій ринок для 15 канадських виробників м'яса

Україна відкрила доступ на свій ринок для 15 канадських виробників яловичини і свинини за результатами офіційної перевірки, проведеної українською стороною у вересні 2015 року.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства сільського господарства і продовольства Канади, після отримання дозволу 15 виробниками, право на експорт м'яса до України мають 27 канадських підприємств.

У канадському відомстві зазначили, що виробники розраховують щорічно поставляти до України м'яса на 50 млн дол. При цьому в 2014 році Україна імпортувала яловичини на 17,1 млн дол. і свинини на 193,6 млн дол.

У повідомленні наголошується, що Канада та Україна проводять правову експертизу підписаної угоди про зону вільної торгівлі між країнами, що дозволить зняти всі мита на непродовольчу продукцію і більшість мит на продовольчі товари. За підрахунками канадської сторони, в результаті введення режиму вільної торгівлі обіг товарів між Україною і Канадою зросте на 19% (середній показник 2012-2014 рр. становить 293,3 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, раніше Асоціація свинарів України (АСУ) прогнозувала зниження цін на свинину в 2016 році, яке буде викликано зростанням пропозиції м'яса на внутрішньому ринку. З 2013 року українці скоротили споживання свинини на 25%.

Під час переговорів про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою наша країна відстояла асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників в чутливих галузях. Зокрема, після набуття чинності угоди канадська сторона відкриє до 98% ринку, в той час як Україна скасує тарифи для майже 80% канадського експорту товарів з наступною відміною інших тарифів протягом наступних 3, 5 і 7 років. На додаток, для певних канадських товарів були встановлені квоти, а деякі товари були виключені з дії угоди.