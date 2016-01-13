Найбільше зростання цін у 2015 році зафіксоване в Донецькій області

Найбільший рівень інфляції у грудні 2015 року порівняно з груднем 2014 року зафіксовано у Донецькій області, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Донецькій області у 2015 році становила 46,9%.

За даними Держстату, найменший рівень інфляції у 2015 році зафіксовано у Києві – 38,6%, Луганській, Вінницькій областях– 38,8%, Кіровоградській – 41,3%.

У 2015 році продукти харчування найбільше подорожчали у Донецькій області - на 45,4%, алкоголь і сигарети - у Рівненській області на 29,3%, одяг і взуття - у Херсонській області - на 52,5%, житло, вода і електроенергія – в Івано-Франківській області – у 2,28 разу.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% у 2014 році, і досягла максимального значення за останні 20 років.