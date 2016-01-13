Україна для відновлення експорту запропонує Ізраїлю перевіряти кожну партію яєць

Україна запропонує Ізраїлю перевіряти лабораторно кожну партію яєць, що поставляються, для зняття побоювань і обмежень після виявлення в яйцях бактерій сальмонели, повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко після засідання уряду в середу.

“Ми запропонуємо безпрецедентний контроль, кожна партія буде проходити аналізи. Я думаю, що ця пропозиція задовольнить наших ізраїльських колег", - сказав він.

За словами міністра, багато українські сільськогосподарські компанії бажають вийти на ізраїльський ринок, і для спрощення цього процесу буде зроблено все необхідне.

"Зараз є величезний інтерес наших українських компаній виходити на ізраїльський ринок", - наголосив Павленко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство сільського господарства Ізраїлю припинило поставки яєць українського виробництва з 6 січня у зв'язку з підозрами в наявності бактерій сальмонели в продукції. Експорт призупинено на час проведення необхідних досліджень.