Україна для відновлення експорту запропонує Ізраїлю перевіряти кожну партію яєць

17:36, 13 січня 2016
Агро
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Міністерство сільського господарства Ізраїлю призупинило постачання яєць українського виробництва з 6 січня.

Фото ovostar.ua

Україна запропонує Ізраїлю перевіряти лабораторно кожну партію яєць, що поставляються, для зняття побоювань і обмежень після виявлення в яйцях бактерій сальмонели, повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко після засідання уряду в середу.

“Ми запропонуємо безпрецедентний контроль, кожна партія буде проходити аналізи. Я думаю, що ця пропозиція задовольнить наших ізраїльських колег", - сказав він.

За словами міністра, багато українські сільськогосподарські компанії бажають вийти на ізраїльський ринок, і для спрощення цього процесу буде зроблено все необхідне.

"Зараз є величезний інтерес наших українських компаній виходити на ізраїльський ринок", - наголосив Павленко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство сільського господарства Ізраїлю припинило поставки яєць українського виробництва з 6 січня у зв'язку з підозрами в наявності бактерій сальмонели в продукції. Експорт призупинено на час проведення необхідних досліджень.

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