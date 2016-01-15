Експорт аграрної продукції з України за рік перевищив імпорт на рекордні $11 мільярдів

Експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 млрд дол., повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Олексія Павленка.

«Незважаючи на несприятливу цінову кон'юнктуру на світових ринках, за 12 місяців 2015 року отримуємо позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в АПК – 11,1 млрд дол. США. Це рекордний показник за всю історію незалежності України», - цитує Павленка прес-служба.

За словами міністра, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі агропродукцією в 2015 році збільшилося на 0,4 млрд дол. порівняно з 2014 роком і на 1,9 млрд дол. порівняно з 2013 роком. Загальний обсяг експорту української сільгосппродукції за минулий рік становив 14,6 млрд дол. При цьому питома вага експорту сільськогосподарських товарів у товарній структурі експорту України в 2015 році становила також рекордний показник - 38,2%.

Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири та олії - 9% та олійні культури - 4%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Україна у 2014 році експортувала сільськогосподарську продукцію на 16,7 млрд дол., що на 1,8% менше, ніж роком раніше. Імпорт сільгосппродукції до України у 2014 році скоротився на 25,8% - до 6,1 млрд дол.

Найбільш експортованими з України товарами сільського господарства в 2014 році були соняшникова олія (21,3% загального експорту АПК), кукурудза (20,1%), пшениця (13,7%), макуха, крім соєвої та арахісової, - 5,6%, та ріпак (5,2%). Таким чином, поставки зернових за кордон становили 39% загального експорту сільгосппродукції з України, а жирів та олій – 23%.