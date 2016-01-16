Західний експерт оцінила рішення ВР щодо регулювання цін на сигарети

Про це в коментарі виданню "Апостроф" заявила провідний експерт Центру європейської політики в Брюсселі Аманда Пол.

За її словами, правильність рішення обумовлена тим, що ситуація, при якій сигарети коштують дешевше продуктів харчування, є неприпустимою.

"Тютюнові вироби не є найважливішими споживчими продуктами, яких українці потребують для виживання. Тому якщо владі потрібно збільшити податки на певну продукцію або регулювати її вартість, то краще нехай це будуть сигарети і алкоголь", - зазначила вона.

За словами Пол, кількість курців в Україні набагато більша, ніж у країнах Європейського союзу. Основною причиною цього, за словами експерта, є низька вартість тютюнових виробів в нашій державі.

"Саме тому в Україні зростає кількість захворювань, пов'язаних з курінням", - підкреслила вона.

"Тому, враховуючи складне економічне становище України, вашій владі потрібно піклуватися про те, як забезпечити населення основними продуктами харчування на зразок хліба, рису, молока і так далі. А не про те, як зробити тютюнові вироби більш доступними. Таким чином, мінімальні роздрібні ціни можуть бути рішенням проблеми низьких цін на сигарети в Україні", - резюмувала експерт.

Зауважимо, що серед змін до Податкового кодексу, прийнятих в грудні 2015 року, Верховна Рада встановила мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на тютюнові вироби. Над реалізацією цієї пропозиції зараз працює Кабінет міністрів.