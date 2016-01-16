Мінімальна ціна на сигарети знижує куріння – досвід Нью-Йорка

Згідно з даними дослідження здоров'я жителів міста (Community Health Survey), до 2014 року рівень споживання тютюну стабільно зростав, досягнувши піку в 2013 році (16,1%).

Найбільші зміни відбулися серед курців у віці від 25 до 44 років. У цій групі рівень куріння впав з 19,4% у 2013 році до 16,1% у 2014 році. У групі 45-65 років кількість курців скоротилася з 17,6% до 14,8% відповідно.

У 2013 році мер Нью-Йорка Майкл Блумберг запустив відразу кілька антитютюнових ініціатив. Це і масштабна кампанія проти куріння, орієнтована насамперед на тих, хто курить 1-2 сигарети в день, і мінімальна ціна на пачку на рівні 10,5 долара, і обмеження за віком для покупців сигарет – легально купити пачку в Нью-Йорку зараз можна тільки з 21 року. Крім мінімальної ціни мер також ввів ряд обмежень для маркетингу: були заборонені різні акції і знижки, спрямовані на стимулювання продажу тютюнової продукції.

Доктор Рібізл, професор університету Північної Кароліни, стверджує, що політика мінімальної ціни допоможе надалі скоротити кількість курців у групі з низьким рівнем достатку, яка зазвичай становить ядро цільової аудиторії тютюнових компаній.

Представники антитютюнових НГО кажуть, що до закінчення епідемії куріння ще далеко, але статистика показує, що працюють саме жорсткі заходи.

Нагадаємо, що в грудні 2015 року Верховна Рада зобов'язала Кабмін встановити мінімальну ціну на пачку сигарет в Україні. Європейський Суд визначив, що суверенні уряди вправі забороняти продаж сигарет дешевше, ніж сума їх собівартості і обов'язкових платежів. У 2014 році собівартість пачки сигарет українського виробництва становила 5,30 гривні. Крім того, з 1 січня обов'язкові платежі (акциз, ПДВ, вартість акцизної марки) складають 10,82 гривні.