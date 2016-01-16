Постраждалі від санкцій РФ країни ЄС готуються переорієнтувати поставки фруктів на США

Публікацію відповідного проекту правил США в суботу в Брюсселі привітали європейський комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом і комісар з питань охорони здоров'я та харчової безпеки Вітяніс Андрюкайтіс, передає кореспондент УНІАН.

"Ми вітаємо публікацію Міністерством сільського господарства США проекту правил як необхідний крок у процесі спрощення експорту яблук і груш з Європейського союзу в Сполучені Штати. Це буде значною вигодою для європейських фермерів, багато з яких втратили свої основні експортні ринки в результаті російських санкцій, введених в 2014 році", - заявили європейські комісари.

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Вони зазначили, що можливе відкриття американського ринку не компенсує всі наслідки санкцій, але допоможе фермерам отримати ще один комерційний канал збуту своєї продукції.

Спрощення експорту фруктів буде стосуватися Бельгії, Німеччини, Естонії, Франції, Італії, Нідерландів, Польщі та Португалії. Після введення Росією санкцій у відповідь на санкції ЄС через ситуацію в Україні, зокрема, Польща і Бельгія втратили 50% експорту.

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