Експорт сиру з України за рік скоротився майже в 2 рази

Обсяг експорту сиру з України в 2015 році склав 10,8 тисячі тонн, що в 1,8 рази менше, ніж протягом 2014 року, в грошовому вираженні експорт сиру протягом звітного періоду скоротився в 3,4 рази – до 35 мільйонів доларів, йдеться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно зі статистичними даними, імпорт сиру в Україну в 2015 році зменшився в 2,2 рази в натуральному і в 2,9 рази в грошовому вираженні – до 5,4 тисячі тонн і 23,5 мільйона доларів відповідно.

Разом з тим, експорт молока та вершків незгущені з України за звітний період виріс на 27% в натуральному вираженні – до 8,8 тисячі тонн, однак знизився на 2% в грошовому вираженні – до 4,6 мільйона доларів. Імпорт цих продуктів за підсумками минулого року склав 407 тонн, що у 5,8 разів менше, ніж у 2014 році. У грошовому виразі імпорт незгущені молока і вершків скоротився в 4,7 разу – до 830 тисяч доларів.

У ДФС також повідомили, що поставки з України за кордон згущеного молока та вершків у 2015 році зросли в натуральному вираженні на 19%, а в грошовому – скоротилися на 26%, до 59 тисяч тонн і 89,4 мільйона доларів. відповідно. Імпорт цієї продукції у звітний період становив 782 тонни проти 4 тисяч тонн в 2014 році. У грошовому виразі імпорт скоротився в 7,4 рази - до 1,7 мільйона доларів.

Разом з тим, вітчизняні виробники експортували минулого року 11,8 тисячі тонн вершкового масла, що на 4% більше показника 2014 року. У грошовому вираженні обсяги експорту цієї продукції знизилися на 37% - до майже 30 мільйонів доларів.

Імпорт вершкового масла в Україну за звітний період скоротився в натуральному вираженні до 719 тонн проти 10,1 тисячі тонн роком раніше. У грошовому виразі імпорт олії у 2015 році склав 2,6 мільйона доларів, тоді як в 2014 році – 47,9 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року Росспоживнагляд повністю заборонив постачання молочних продуктів з України на російський ринок, який був основним для більшості українських експортерів цих товарів. У зв'язку з цим виробники сирів змушені переорієнтуватися на виробництво вершкового масла і сухого молока.

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Експорт сиру з України в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком в 3 рази - до 19,4 тисячі тонн, несгущенного молока і вершків - на 8,9%, до 6,9 тисячі тонн. При цьому експорт вершкового масла у 2014 році виріс у 3 рази, до 11,2 тисячі тонн, а згущеного молока та вершків – на 35,4%, до 49,9 тисячі тонн.