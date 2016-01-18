Українські аграрії отримали ліцензії на експорт до ЄС 400 тисяч тонн кукурудзи

Українські компанії отримали ліцензії на експорт 400 тисяч тонн кукурудзи до Європейського Союзу, що становить 100% квоти на 2016 рік, повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

"Українські компанії отримали ліцензії на весь обсяг експорту кукурудзи в ЄС у 2016 році - 400 тисяч тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїна збільшила експорт цукру до Казахстану в 4 рази

Як повідомляв УНІАН, експорт аграрної продукції з України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів і перевищив імпорт на рекордні для країни протягом років незалежності 11,1 мільярда доларів.

За станом на 15 січня експорт кукурудзи в 2015-2016 маркетинговому році склав 7,8 мільйона тонн.

У 2015 році аграрії зібрали 23,2 мільйона тонн кукурудзи.

Читайте такожУкраїнські аграрії завершили посівну та зібрали майже рекордний врожай

З 1 січня 2016 року запрацювала в повному обсязі Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.