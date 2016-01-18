З 1 березня пачка цигарок може коштувати мінімум 17 гривень - експерт

17:02, 18 січня 2016
Агро
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Найближчим часом Кабінет Міністрів згідно з повноваженнями, які надала Верховна Рада, поряд з максимальними роздрібними цінами може ввести правило встановлення мінімальних роздрібних ціни на сигарети.

сигареты / socportal.info

Про це заявив президент ГО «Національна організація роздрібної торгівлі» (НОРТ) Юрій Бондарєв і інтерв'ю інтернет-виданню «Лівий берег».

За його словами, рівень 16-17 гривень за пачку є досить прийнятним.

«Ми очікуємо, що з 1 березня сигарети коштуватимуть з урахуванням роздрібного акцизу не менше 17 гривень за пачку», - зазначив Бондарєв.

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Президент НОРТ упевнений, що введення мінімальної ціни на рівні 17 гривень ставить усіх у рівні конкурентні умови.

«Насправді всі виробники виграють, якщо цінові війни зупиняться, а роздріб отримає достатній ресурс - скажімо, хоча б 10% від фінальної ціни. Ці ресурси з боку роздробу зможуть піти на розвиток бізнесу, організацію нових зручних для споживачів форматів торгівлі і, що найважливіше, створення нових робочих місць», - зазначив Бонадрев.

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За його словами, для роздрібної торгівлі постійні цінові коливання сигарет, які є підакцизним товаром, досить серйозна проблема, яка пов'язана з прогнозуванням продажу, з ускладненим процесом управління запасами, наявністю одного й того ж продукту за різними цінами.

Крім того, президент НОРТ підкреслив, що цінові війни призводять до зниження бази оподаткування сигарет і, відповідно, надходжень до бюджету України.

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