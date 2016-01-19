Україна тимчасово призупинила експорт меду до ЄС

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапу.

«Розпорядженнями Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 30.12.2015 № 128 та від 18.01.2016 № 9 тимчасово заборонена видача ветеринарних документів на мед бджолиний для експорту до держав-членів Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, проведені в Чехії лабораторні дослідження українського меду показали вміст у ньому протимікробних речовин. Державна служба ветеринарної медицини України почала власне розслідування інциденту.

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«Українська сторона зацікавлена в розвитку співпраці з країнами ЄС, тому зробить усе можливе для того, щоб у стислі терміни вирішити всі питання», - цитує Лапу прес-служба. Заступник голови Держпродспоживслужби також висловив сподівання, що розслідування зніме спірні моменти щодо експортованого до ЄС меду.

Лапа відзначив високий рівень системи контролю безпеки продуктів харчування в Україні, яка дозволяє експортувати на світовий ринок продукцію високої якості. Однак він підкреслив, що вихід на зовнішній ринок є великою відповідальністю й українські виробники мають бути до неї готові.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство сільського господарства Ізраїлю припинило постачання яєць українського виробництва у зв'язку з підозрами в наявності бактерії сальмонели в продукції. Експорт призупинено на час проведення необхідних досліджень.

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Україна проводить паралельні дослідження, а також запропонувала Ізраїлю лабораторно перевіряти кожну партію яєць, що поставляються, для зняття побоювань і обмежень після інциденту.