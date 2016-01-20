Українська митниця не пропускає російські товари до Молдови
Понад 60 молдавських фур з товарами російського виробництва вже кілька днів простоюють на російсько-українському кордоні в пункті пропуску «Троєбортне-Бачівськ».
Українські митники відмовили перевізникам транзит російських товарів через територію України, передає Newsmaker.
В. о. прем'єр-міністра Молдови Георгій Брега зазначив, що проблема може бути вирішена тільки на рівні глав урядів.
Стало відомо, що Брега збирався ще ввечері 18 січня зв'язатися з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, щоб обговорити питання, однак поки розмова так і не відбулася.
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За словами в. о. прем'єр-міністра Молдови, якщо проблема не вирішиться, імпортувати російську продукцію доведеться в обхід України - через Білорусь, Польщу, Словаччину, Угорщину і Румунію.
Раніше торговий представник України Наталія Микольська заявила, що Київ не розглядає поки можливостей введення заборони транзиту російських товарів по своїй території, оскільки такі заходи суперечать правилам СОТ.